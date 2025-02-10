DAX - Kurzer Rücksetzer und Hochlauf bis 22.000 Punkte?

Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: Aufwärts DAX 60%

Der DAX konnte am Freitag bis 21.947 Punkte ansteigen, geriet dann aber unter Druck und ging bei 21.745 Punkten aus dem Handel. Hintergrund des Kursrutsches am Freitagnachmittag waren erneute Sorgen der Marktteilnehmer vor einer Eskalation im Zollstreit zwischen den USA und anderen Staaten. Rein harttechnisch betrachtet ist aber bisher eher nur mit einem nur kurzen Rücklauf und in der Folge wieder steigenden Kursen zu rechnen. Zumal der DAX auf der Unterseite auch gut durch den 50er-EMA und die Ichimoku-Wolke im 4-Stundenchart unterstützt ist. Der Aufwärtstrend ist bisher weiterhin intakt und es ist weiter mit einem Hochlauf bis 22.000 Punkte zu rechnen. Das Kursziel im SP500 von 6.300 Punkten gilt ebenfalls unverändert.

Am heutigen Montag steht am Vormittag vor allem der sentix-Konjunkturindex für Februar der Eurozone im Blick, der um 11:00 Uhr publiziert wird. Volkswirte erwarten hier einen von -16,4 Punkten, nach -17,7 Punk-ten zuvor. Um 15:00 Uhr wird zudem eine Rede von EZB-Chefin Christine Lagarde erwartet. Um 17:00 Uhr folgen in den USA die Michigan Inflationserwartungen für Januar. In der laufenden Berichtssaison stehen am heutigen Montag unter anderem die Zahlen von McDonald’s, Rockwell, CMA und Vertex im Blick.

Handelsmöglichkeiten

Der DAX ging am Vortag bei 21.745 Punkten aus dem nachbörslichen Handel. Es bieten sich spekulative Long-Positionen im Bereich von 21.550/21.600 Punkten an. Weitere Hinweise zum DAX-Tagesverlauf gibt es im Kommentarbereich des ING Markets Morning Call-Videos auf YouTube (unter dem Video). Bitte Money- und Riskmanagement beachten und ein Überhebeln vermeiden!

Widerstände: 21.800 / 21.920 / 22.000 Punkte

Unterstützungen: 21.700 / 21.500 / 21.400 Punkte

Produktauswahl

Long: NB0XQZ und NB0TF5

Short: NB0NQL und NB0XDY

