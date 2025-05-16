DAX - Lage bleibt wackelig

Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: Aufwärts DAX 60%

Der DAX ist am Mittwoch unter den 10er-EMA im 4-Stundenchart gefallen, konnte am Donnerstag aber ein Verlaufstief leicht unter dem 10er-EMA im 4-Stundenchart bilden und in der Folge wieder hochlaufen. Am heutigen Freitag zeigt sich der DAX wieder über dem 10er-EMA im 4-Stundenchart und notiert im frühen Handel im Bereich von 23.850 Punkten. Auf Indikatorenseite haben sich mehrere Short-Signale im DAX ge-bildet, die aber bisher mit dem Hochlauf nicht bestätigt wurden. Es ist weiterhin darauf zu achten, ob der DAX im 4-Stundenchart unter den 10er-EMA fällt, der aktuell bei 23.640 Punkten verläuft. Das wäre unver-ändert ein Warnsignal für eine bevorstehende Korrektur im übergeordneten Aufwärtstrend. Zu beachten ist zudem der 10er-EMA im Tageschart, der am Vortag gehalten hatte, aktuell im Bereich von 23.400 Punkten. Spätestens mit einem Kursrückgang unter den 10er-EMA im Tageschart sollte verstärkt mit einer Korrektur gerechnet werden. Am heutigen Freitag ist aufgrund des Verfallstags mit einer erhöhten Volatilität und starken Schwankungen zu rechnen.

Der Russell 2000 in den USA zeigt sich im Wochenchart weiterhin bearish und notiert trotz des bereits star-ken Hochlaufs unverändert unter der Ichimoku-Wolke im Wochenchart. Hier sieht alles nach einer Gegen-bewegung im großen Bild, mit in der Folge nochmal fallenden Kursen aus. Der Russell 2000 zeigt sich aktu-ell im Bereich von 2.097 Punkten und notiert damit direkt im Bereich des 50er- und 200er-EMA im Wo-chenchart die bei 2.111 bzw. 2.088 Punkten verlaufen. Kurzfristig im Tageschart hat sich die Lage im Rus-sell 2000 aber mit dem Durchbruch über die Ichimoku-Wolke langfristig aufgehellt. Rückläufe sollten zu-nächst nur im Bereich um den 10er-EMA im Tageschart, also aktuell um etwa 2.050 Punkte auslaufen. Da-runter wäre die obere Begrenzung der Ichimoku-Wolke im Bereich von 2.010 Punkten der nächste Anlaufbe-reich. Zu beachten ist auch das noch offene Gap im Russell 2000 vom 09. Mai bei 2.036 Punkten, welches bei einem Rücklauf geschlossen werden könnte.

Handelsmöglichkeiten

Der DAX ist kurzfristig weiterhin massiv überkauft, konnte das Schwächesignal vom Vortag mit einem er-neuten Anstieg über den 10er-EMA im 4-Stundenchart aber wieder negieren. Es ist weiterhin darauf zu ach-ten, ob der 10er-EMA im 4-Stundenchart bei aktuell 23.640 Punkten hält. Spätestens mit einem Kursrück-gang unter den 10er-EMA im Tageschart bei aktuell 23.410 Punkten, sollte aber verstärkt mit einer Korrektur gerechnet werden. Weitere Hinweise zum DAX-Tagesverlauf gibt es im Kommentarbereich des ING Markets Morning Call-Videos auf YouTube (unter dem Video). Bitte Money- und Riskmanagement beachten und ein Überhebeln vermeiden!

Widerstände: 23.900 / 23.930 / 24.000 Punkte

Unterstützungen: 23.800 / 23.640 / 23.400 Punkte

Produktauswahl

Long: NB2C96 und NB14NV

Short: NB1GVR und NB1JG2

