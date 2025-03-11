DAX - Erneuter Hochlauf nach Kursrutsch unter 10er-EMA?

Trend-Perspektive und Wahrscheinlichkeit: Aufwärts DAX 60%

Der DAX konnte die bullische Tageskerze vom Freitag am Vortag nicht bestätigen und geriet im Einklang mit dem Gesamtmarkt ebenfalls deutlich unter Druck. Der DAX ging mit einer langen bärischen Tageskerze bei 22.570 Punkten aus dem Handel und damit auch unter dem für den kurzfristigen Kursverlauf wichtigen 10er-EMA, der aktuell bei 22.786 Punkten. Im heutigen frühen Handel konnte der DAX einen Pullback zum 10er-EMA durchführen, prallte bisher aber wieder nach unten ab, was leicht bärisch zu werten ist. Bisher liefen Korrekturen im laufenden übergeordneten Aufwärtstrend im DAX immer wieder leicht unter dem 10er-EMA aus. Sollte allerdings die Unterstützung um 22.300 Punkte fallen, würde sich die Lage eintrüben.

Der SP500 geriet am Vortag erneut stark unter Druck und konnte auch die bullische Tageskerze vom Freitag am 200er-EMA im Tageschart nicht bestätigen. Es ging unter sehr hoher Volatilität bis etwa 5.550 Punkte runter, bevor es dann in der Nacht zu einer Gegenbewegung kam. Aktuell zeigt sich der SP500 im Bereich von 6.630 Punkten höher und zudem im Bereich des 50er-EMA im Wochenchart. Solange dieser 50er-EMA verteidigt werden kann, ist hier mit einem Verlaufstief und einem Abprall nach oben zu rechnen. Und einem erneuten Kursanstieg Richtung 6.000 Punkte. Am heutigen Dienstag berichten zahlreiche Unternehmen ihre Ergebnisse zum abgelaufenen Quartal, unter anderem Volkswagen, Henkel, Dicks Sporting Group und GEA.

Handelsmöglichkeiten

Der DAX zieht weiter hoch. Dem Aufwärtstrend folgend bieten sich im DAX defensive Long-Positionen an, die eng unter dem 10er-EMA abgesichert werden sollten. Weitere Hinweise zum DAX-Tagesverlauf gibt es im Kommentarbereich des ING Markets Morning Call-Videos auf YouTube (unter dem Video). Bitte Money- und Riskmanagement beachten und ein Überhebeln vermeiden!

Widerstände: 22.800 / 23.000 / 23.200 Punkte

Unterstützungen: 22.500 / 22.300 / 22.000 Punkte

Produktauswahl

Long: NB048E

Short: NB08H5 und NB1GWX

Weitere Informationen zum DAX erhalten Sie im Morning Call von heute Morgen hier:

